Военнослужащие российской армии (ВС ОФ) продолжают вытеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Курской области. Так, бойцы ВС РФ начали штурм Суджи 8 марта, сообщает SHOT .

Российская армия добилась успехов в Курской области, освободив ряд населенных пунктов — Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину, о чем официально заявило Министерство обороны.

В настоящее время развернулась активная фаза наступательной операции на город Суджа. С раннего утра подразделения ВС РФ, при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов, проникли на окраины города по нескольким направлениям.

По последним данным, интенсивные боестолкновения переместились непосредственно в городскую черту, где российские штурмовые группы ведут уличные бои.