Российские солдаты активно выдавливают противника из Курской области. Украина частично отступает в регионе, сообщает RT со ссылка на материал итальянской газеты Corriera della Sera.

ВСУ утратили контроль над двумя третями из 1,2 тыс. квадратных километров в Курской области.

Генерал-майор Апти Алаудинов 8 марта заявил, что все подразделения ВС РФ пошли в наступление в Курской области. Такой подарок российские солдаты хотели сделать девушкам страны на праздник.

Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ начали штурм Суджи в Курской области.