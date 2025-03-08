Алаудинов: все подразделения в Курской области пошли в мощное наступление

Российские военнослужащие решили сделать женщинам страны подарок и начали масштабное наступление в Курской области с целью вытеснить противника с родной земли. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

«Ну что, наши русские воины со всех подразделений, получается, решили сделать подарок нашим женщинам. Женщинам России. Хочу сказать, что на всех направлениях курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бросает позиции», — рассказал Алаудинов.

В ходе успешной наступательной операции группировки «Север» российские вооруженные силы взяли под контроль три населенных пункта Курской области. Освобождение Викторовки, Николаевки и Старой Сорочины было подтверждено 8 марта.

Военнослужащие, проявившие отвагу на курском направлении, получили слова признательности от Алаудинова за проявленные героизм и мужество в ходе боевых действий.