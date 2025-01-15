Политолог Сипров: сотрудничество США и РФ в космосе не решит украинский конфликт

Ранее Hill сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России сотрудничество в сфере космоса для мирного решения конфликта на Украине. Речь идет об участии в программе «Артемида», основная цель которой — полет на Марс и возвращение человека на Луну.

«Использовать в качестве размена, с одной стороны, политический контроль над территорией Украины, а с другой — формирование совместных космических программ, довольно сложно. Эти вещи трудно привести к общему эквиваленту. К тому же не совсем понятно, что именно американцы могут предложить нам как по украинскому треку, так и в рамках развития космических программ. Поэтому говорить, что наше взаимодействие в области освоения космоса приведет к урегулированию украинского конфликта, некорректно», — сказал Сипров.

Он добавил, что, тем не менее, возможности для совместного освоения космоса у России и США появятся, но лишь в случае, если американская сторона продемонстрирует конструктивный настрой и намерения на различных направлениях взаимодействия. Это безусловно касается вопросов украинского кризиса.

«Основная особенность текущего момента состоит в том, что смена элит на Западе, причем речь идет не только о Соединенных Штатах Америки, но и о коллективном Западе в целом, открывает новые возможности для сотрудничества в разных сферах. Идея о восстановлении взаимодействия между Россией и США в области освоения космического пространства представляется не такой уж безумной», — отметил политолог.

Условия урегулирования

Вадим Сипров напомнил, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России ранее четко озвучил необходимые условия для прекращения огня на линии боевого соприкосновения. Это безоговорочный вывод ВСУ с территории всех российских новых регионов, причем вывод за границы субъектов, существовавшие на момент провозглашения независимости Украины.

«Это означает, что нам возвращаются полностью Херсонская и Запорожская области. Только после того, как ВСУ покинут эти территории, Россия будет готова прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Недавно Владимир Владимирович подтвердил, что эта позиция для России остается незыблемой. Уже после выполнения российских условий можно будет говорить о переговорах и формировании совместных программ, в том числе в области освоения космоса. Эта тема перспективная, интересная и с богатой историей», — констатировал эксперт.

Он уточнил, что, учитывая сигналы, поступающие от новой вашингтонской администрации, можно предположить, что страны вернутся к полноценному сотрудничеству в этом важном для всего человечества сегменте.

«Однако, прежде чем вернуться к нормальным отношениям, нам предстоит расчистить „авгиевы конюшни“, оставленные предыдущей американской администрацией, истеблишментом и „глубинным государством“. Трампу, прежде чем предлагать совместные миссии на Луну или Марс, нужно сначала осушить „вашингтонское болото“. Вероятнее всего, ему это удастся. Еще до инаугурации он занялся этими задачами. Решение этих вопросов — в интересах как американцев, так и России», — резюмировал Сипров.