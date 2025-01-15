«Путин не сможет отказаться»: в США предложили неожиданную сделку по Украине

Трамп предложит РФ участие в космической программе в обмен на мир на Украине

Ведущее американское политическое интернет-издание Hill считает, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России сотрудничество в сфере космоса для мирного решения конфликта на Украине, сообщает «Царьград» .

«В контексте обещания положить конец конфликту на Украине он мог бы подсластить сделку, сделав Путину (Владимиру, президенту России — ред.) предложение, от которого тот не сможет отказаться», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что речь идет об участии в программе «Артемида», основная цель которой — полет на Марс и возвращение человека на Луну.

Как отмечается в материале, в обмен на мир с Киевом Россия получит доступ к американским технологиям и оборудованию.

Трамп ранее заявил, что намерен встретиться с Путиным после своей инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Подробнее о перспективах встречи Путина и Трампа читайте в материале РИАМО.