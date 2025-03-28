Появилось видео нового рукопашного боя между российским и украинским военным

В зоне СВО произошла новая рукопашная схватка между российским и украинским военным, утверждает «Военное дело» . Канал опубликовал видео с дрона, который запечатлел детали поединка двух бойцов.

На опубликованных кадрах можно заметить, как солдат, который отмечен как украинский, преследует российского военного в окопе. Далее двое встречаются лицом к лицу, и вскоре украинец падает на землю.

«Схватка штурмовика ВС РФ с противником. Украинец долго возился и проиграл», — говорится в статье.

Ранее на фронте произошел другой рукопашный бой, широко обсуждавшийся в интернете. В ходе жестокого ножевого поединка якутский военный Андрей «Тута» Григорьев победил украинского штурмовика, от рук которого ранее погиб сослуживец Туты. Позже младшего сержанта Григорьева наградили званием Героя России.