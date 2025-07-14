Врач объяснила, почему можно постоянно не высыпаться

Постоянная усталость и сонливость по утрам — не всегда следствие недосыпа. При таких симптомах стоит проверить уровень витаминов, железа. Кроме того, частая сонливость может быть вызвана хроническими заболеваниями, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Да, постоянное чувство усталости и желание спать даже после полноценного ночного отдыха — повод обратить внимание на здоровье. Часто это один из первых признаков дефицита витаминов и микроэлементов. В частности, стоит проверить уровень витамина D (особенно летом в пасмурную погоду), B12, железа и ферритина», — сказала Уланкина.

Она добавила, что их нехватка нарушает процессы кроветворения и передачи нервных импульсов, из-за чего снижается общий тонус, появляется повышенная утомляемость, а сон по ощущениям не восстанавливает силы.

«Кроме того, частая сонливость может быть вызвана хроническими заболеваниями. Например, она может появиться на фоне ухудшения работы щитовидной железы, анемии, хронических воспалительных процессов, нарушения углеводного обмена — это состояния, при которых организм хуже усваивает сахар и не может нормально контролировать его уровень в крови», — рассказала врач.

Уланкина отметила, что причина может быть и в нарушении сна — апноэ, частые пробуждения ночью, хронический стресс могут сильно ухудшать качество отдыха, организм просто не успевает восстанавливаться за ночь.

«При этом человек может даже не подозревать о таких нарушениях, поэтому, если сон не приносит бодрости, лучше пройти базовую диагностику — сдать общий и биохимический анализ крови, проверить ТТГ, витамин D, ферритин, глюкозу», — заключила специалист.