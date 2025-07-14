Дождь, гроза и ветер до 17 м/с будут в Московском регионе 14 июля

Днем 14 июля в Москве и области будет от 28 до 30 градусов тепла. Однако придет непогода, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В понедельник в Московском регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременный дождь, в некоторых районах гроза. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду. Во время грозы порывы могут достигать скорости до 17 м/с.

Ночью в Москве и области ожидается от 17 до 19 градусов тепла. Будет облачная с прояснениями погода. Возможны дождь и гроза. Ветер восточный, северо-восточный, от 5 до 10 метров в секунду. Во время грозы скорость во время порывов может достигать до 15 м/с.

Ранее сообщалось, что Москва пережила экстремальные погодные явления. За сутки на центр города упало 33 миллиметра осадков, это 39% от месячной нормы.