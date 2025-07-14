Ляпустин обвиняется в хищении доли компании и отмывании 2 млрд рублей

В Тушинском районном суде Москвы началось рассмотрение громкого уголовного дела против Игоря Ляпустина, бывшего гендиректора компаний «Мелофон» и «Твоя ставка», связанных с известной букмекерской конторой «Мелбет». Бизнесмену предъявлены серьезные обвинения в особо крупном мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег, сообщает «КоммерсантЪ» .

Бизнесмену вменяют особо крупное мошенничество (90 млн рублей), злоупотребление полномочиями и отмывание 2 млрд рублей.

Конфликт разгорелся между Ляпустиным и его бывшим партнером Александром Градуленко, которого в свое время называли «игорным королем Приморья». Последний утверждает, что временно передавал активы для сохранения бизнеса во время своего уголовного преследования, но партнер отказался их вернуть.

«Это классический корпоративный спор, который следствие пытается представить как уголовное преступление», — заявляет адвокат Ляпустина Алексей Цаплин. Он подчеркивает, что Градуленко, имея судимость за организацию азартных игр, юридически не мог владеть акциями игорного бизнеса.

Сам Градуленко в 2018 году был признан банкротом после взыскания с него 394,7 млн рублей незаконного дохода. Теперь же он пытается через уголовное дело вернуть утраченные активы.

«Речь идет не только о судьбе конкретных бизнесменов, но и о прецеденте в регулировании отрасли», — комментирует финансовый аналитик Артем Железнов.

Судья пока не назначил дату следующего заседания — предстоит изучить 35 томов материалов дела.