Названы 6 способов, как сэкономить при постройке дома
Есть 6 простых, но эффективных способов, которые помогут избежать перерасхода и снизить траты на строительство дома — от выбора проекта до хранения материалов, сообщил РИАМО технический специалист торговой сети «Технониколь» (ТСТН) Станислав Гапеев.
«Прогнозировать цены — дело неблагодарное, а на вопрос, когда выгодно строить дом или делать ремонт, ответ: вчера. Именно вчера были самые выгодные условия. Хорошая экономия возникает тогда, когда есть четкий план. А что такое четкий план в строительстве? Это проект — не дизайн-проект, а именно строительная часть, по которому строители могут выполнить свою работу по всем узлам и конструктивам. В таком случае можно просчитать смету, заложить бюджет с запасом и приступать к реализации», — сказал Гапеев.
6 способов для экономии
- Закладывать простые решения. Например, если речь про скатную кровлю, то формат односкатной или двускатной кровли будет проще и дешевле, чем вальмовая, шатровая или со множеством слуховых окон.
- Унификация решений. Например, при выборе напольной плитки решение должно быть таким, чтобы ее можно было использовать и в санузлах, и в коридоре, и в других помещениях. Таким образом, меньше будет перерасхода и мастеру легче работать с одинаковым материалом.
- Смотреть на решения не только с точки зрения сиюминутной выгоды, но и стоимости эксплуатации. Например, недостаточность утепления или неправильно выбранный утеплитель может обернуться повышенным расходом на отопление или кондиционирование помещения.
- Более простые решения как снаружи дома, так и внутри. Арки, ниши, погонажные элементы во внутренней отделке — это все материалы и работы, расценки за которые учитывают каждый метр.
- Логистика. Для частного заказчика — это доставка материалов. Привезти в одной машине условно 10 позиций сметы почти всегда дешевле, чем десять машин привезут по одной позиции. Естественно это зависит от материалов, и тот же газобетонный блок как правило едет отдельно. Но доставку основной части строительных материалов можно компоновать в одной машине. Тут еще главное — чтобы было, где безопасно хранить.
- Правильное и бережное хранение. Нельзя привезти сухие смеси на объект и оставить их открытыми на улице. Нельзя хранить битумные рулонные материалы на солнце в горизонтальном положении. Утеплитель тоже должен быть спрятан от осадков и не стоять вдоль дороги, по которой активно ездят и ходят, иначе все углы и края будут сбитыми. Испорченный материал — это новый счет, который придется оплатить.