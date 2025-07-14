Названы 6 способов, как сэкономить при постройке дома

«Прогнозировать цены — дело неблагодарное, а на вопрос, когда выгодно строить дом или делать ремонт, ответ: вчера. Именно вчера были самые выгодные условия. Хорошая экономия возникает тогда, когда есть четкий план. А что такое четкий план в строительстве? Это проект — не дизайн-проект, а именно строительная часть, по которому строители могут выполнить свою работу по всем узлам и конструктивам. В таком случае можно просчитать смету, заложить бюджет с запасом и приступать к реализации», — сказал Гапеев.

Закладывать простые решения. Например, если речь про скатную кровлю, то формат односкатной или двускатной кровли будет проще и дешевле, чем вальмовая, шатровая или со множеством слуховых окон.

Унификация решений. Например, при выборе напольной плитки решение должно быть таким, чтобы ее можно было использовать и в санузлах, и в коридоре, и в других помещениях. Таким образом, меньше будет перерасхода и мастеру легче работать с одинаковым материалом.

Смотреть на решения не только с точки зрения сиюминутной выгоды, но и стоимости эксплуатации. Например, недостаточность утепления или неправильно выбранный утеплитель может обернуться повышенным расходом на отопление или кондиционирование помещения.

Более простые решения как снаружи дома, так и внутри. Арки, ниши, погонажные элементы во внутренней отделке — это все материалы и работы, расценки за которые учитывают каждый метр.

Логистика. Для частного заказчика — это доставка материалов. Привезти в одной машине условно 10 позиций сметы почти всегда дешевле, чем десять машин привезут по одной позиции. Естественно это зависит от материалов, и тот же газобетонный блок как правило едет отдельно. Но доставку основной части строительных материалов можно компоновать в одной машине. Тут еще главное — чтобы было, где безопасно хранить.