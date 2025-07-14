Макрон: количество стран-участниц коалиции желающих для помощи ВСУ выросло до 30

Количество государств-участников коалиции желающих для оказания помощи Украине выросло до 30. Ее создали в Париже в феврале, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к французским военным накануне национального праздника европейской страны, дня взятия Бастилии, который отмечают 14 июля, сообщает РИА Новости .

По его словам, в коалицию желающих уже входят 30 государств. Ее генеральный штаб функционирует в Париже.

Ранее Макрон заявил, что государства коалиции желающих будут заниматься патрулированием воздушного и морского пространства Украины после окончания боевых действий. Соглашение могут заключить для «восстановления государства».

Также до этого сообщалось, что Франция и Великобритания подготавливают заказ на изготовление высокоточных крылатых ракет Storm Shadow, или SCALP на французском. Их собираются отправить ВСУ.