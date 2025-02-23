В Кремль приехал боец с позывным Тута, победивший военного ВСУ в рукопашном бою

Младший сержант Андрей Григорьев из Якутии присутствовал на вручении государственных наград участникам СВО в Кремле. Осенью прошлого года военнослужащий с позывным Тута победил бойца ВСУ в рукопашном бою, сообщает ТАСС .

В воскресенье глава государства Владимир Путин в Кремле торжественно вручил золотые звезды Героев РФ отличившимся участникам специальной военной операции.

В январе Григорьев был удостоен высочайшего звания Героя России за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». В начале года в соцсетях получило распространение видео, запечатлевшее рукопашный бой якутского бойца с военнослужащим ВСУ. После схватки с украинским бойцом Тута столкнулся с еще 6-ю противниками.

Боец ВС РФ рассказал, что после сражения он несколько дней провел в тылу противника, где уничтожил несколько солдат и бронетехнику, а также взорвал склад боеприпасов. Затем младший сержант вернулся в свои подразделения.