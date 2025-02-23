Владимир Путин вручил звезды Героев России участникам спецоперации
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Глава государства Владимир Путин в Кремле торжественно вручил золотые звезды Героев Российской Федерации участникам специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля.
Церемония награждения сотрудников министерства обороны и Росгвардии состоялась в воскресенье.
«Сегодня, здесь, в Кремле мы чествуем людей исключительной доблести, верности и чести. Я рад поздравить вас с заслуженным призванием, с орденами и вручить вам „Золотые звезды“ Героев Российской Федерации», — сказал президент.
Он добавил, что служба бойцов связана с решением поставленных задач, с риском и с продвижением войск на самых сложных рубежах и стратегических направлениях.
Путин поблагодарил военных и росгвардейцев и отметил, что их усилиями страна достигает поставленных целей. Также он добавил, что Россия гордится бойцами, их подвигами и вкладом в дело защиты Отечества.
После торжественной части церемонии глава государства пообщался с награжденными солдатами и офицерами.