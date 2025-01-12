Якутский штурмовик шокирован присвоением звания Героя России

Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, одержавший победу в рукопашном бою с украинским военным, рассказал, что был шокирован присвоением ему звания Героя России, сообщает RT .

«Я в шоке… Я не ожидал такого быстрого решения», — рассказал он.

По его словам, он узнал об этом после того, как ему позвонил брат и сказал включить телевизор. Его семья очень образовалась, отметил он.

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Российской Федерации штурмовику Григорьеву Андрею Николаевичу. Уроженец Якутии проявил небывалую храбрость в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее в Сети появились кадры драматичной схватки между бойцами противоборствующих сторон, которая произошла в селе Трудовое на территории ДНР. Григорьев рассказывал, что солдаты вошли к противнику на рукопашную и готовились умереть. Ему пришлось вступить в ножевую схватку с врагом, который лишил жизни его товарища.

Финал поединка оказался трагичным — раненый украинский боец попросил противника позволить ему «спокойно уйти». Григорьев удовлетворил последнюю просьбу поверженного врага и покинул место схватки. Эти драматические моменты были зафиксированы на видео, которое впоследствии распространилось в Сети. Съемку вела нагрудная камера бойца ВСУ.