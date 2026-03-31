Почти 20 беспилотников сбито в Ленинградской области

В Ленинградской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников. Уже сбито 17 дронов, сообщает губернатор Александр Дрозденко в мессенджере MAX .

По его словам, проводится отражение атаки в портовой зоне Усть Луга.

При этом в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения. Они касаются приема и выпуска самолетов.

Ранее серия взрывов из-за работы ПВО прогремела также над Самарой и областью.

