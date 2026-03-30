сегодня в 23:20

В аэропорту Санкт-Петербурга ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 30 марта ввели временные ограничения. Они касаются приема и выпуска самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Пулково — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

Данная мера нужна для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.