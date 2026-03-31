Услышали 8-10 взрывов: в Самаре средства ПВО отражают атаку беспилотников
Серия взрывов прогремела над Самарой и областью. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, первые громкие хлопки произошли примерно в 2:40 по местному времени. Всего они услышали 8-10 взрывов.
При этом небе были видны яркие вспышки. Очевидцы утверждают, что последствий на земле они не наблюдают.
На территории Самарской области объявлена ракетная опасность.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.