Услышали 8-10 взрывов: в Самаре средства ПВО отражают атаку беспилотников

сегодня в 02:57

Серия взрывов прогремела над Самарой и областью. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, первые громкие хлопки произошли примерно в 2:40 по местному времени. Всего они услышали 8-10 взрывов.

При этом небе были видны яркие вспышки. Очевидцы утверждают, что последствий на земле они не наблюдают.

На территории Самарской области объявлена ракетная опасность.

