Пленный командир ВСУ сдал ВС РФ местоположение диверсантов в Сумской области

ВС РФ взяли в плен командира ВСУ. Тот сдал российским войскам местоположение украинских диверсантов в Сумской области, сообщает Mash .

Командира ВСУ схватили Комаричском районе Брянской области. Он возглавлял диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась проникнуть на территорию России.

Во время допроса украинец рассказал, где находится база диверсантов в Старой Гуте. Благодаря этому утром 22 августа ВС РФ нанесли авиаудар бомбой ФАБ-500 по командному пункту 3-го полка ССО ВСУ.

В результате было ликвидировано до 60 украинских военных. Они находились в ангаре, где их подготавливали для вылазок на территорию РФ.

По данным российской разведки, будущих диверсантов туда привезли через ж/д станции на направлении Городня — Шостка в Сумской области. ВСУ планировали прорыв в РФ по трем направлениям.

Ранее ФСБ России совместно с Росгвардией и МВД ликвидировала трех украинских диверсантов и задержала еще троих в Брянской области. Они признались в причастности к подрыву железной дороги в Белгородской области в сентябре 2024 года.