Диверсанты с Западной Украины планировали атаки на Брянскую область
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ, нейтрализованная в Брянской области, состояла из уроженцев Западной Украины.
Как установило РИА Новости, командир группы Александр Жук происходил из села Переспа Волынской области, другой задержанный — Роман Давыдюк — из посёлка Турийск той же области. Третий участник, Александр Годько, был из Днепропетровской области.
Ранее ФСБ России совместно с Росгвардией и МВД ликвидировала трех диверсантов и задержала ещё троих. При группе обнаружили оружие натовского образца, гранаты и взрывчатые вещества.
По данным ведомства, диверсанты признались в причастности к подрыву железной дороги в Белгородской области в сентябре 2024 года и планировании новых терактов.
Группа состояла из кадровых сотрудников украинской Службы специальных операций, курируемой ГУР МО Украины.