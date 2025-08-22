Диверсанты с Западной Украины планировали атаки на Брянскую область

Как установило РИА Новости, командир группы Александр Жук происходил из села Переспа Волынской области, другой задержанный — Роман Давыдюк — из посёлка Турийск той же области. Третий участник, Александр Годько, был из Днепропетровской области.

Ранее ФСБ России совместно с Росгвардией и МВД ликвидировала трех диверсантов и задержала ещё троих. При группе обнаружили оружие натовского образца, гранаты и взрывчатые вещества.

По данным ведомства, диверсанты признались в причастности к подрыву железной дороги в Белгородской области в сентябре 2024 года и планировании новых терактов.

Группа состояла из кадровых сотрудников украинской Службы специальных операций, курируемой ГУР МО Украины.