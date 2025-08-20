ФСБ показала кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области

На важные детали произошедшего обратил внимание Доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.

«Что касается ДРГ в Брянске, нужно понимать, что рассказы о подготовке к брянскому вторжению со стороны ВСУ идут уже больше года с момента их курского прорыва. Брянское направление очень располагает к вторжению. Там всем известные брянские леса. А логистика дорог и населённых пунктов Украины практически прилегает к ломаной линии государственной границы. Соответственно, очень удобно, скрытно передвигаться по лесам», — сказал он.

По данным ФСБ, задержанные должны были провести разведку, а также совершить диверсии и теракты на железнодорожных путях и мостах. В их подготовке участвовали сотрудники западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.