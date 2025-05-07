Песков попросил позвонить в Киев и задать один вопрос

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Песков попросил позвонить в Киев и узнать цель атаки БПЛА на Москву

Для того, чтобы узнать цель атаки дронов на Московский регион, следует позвонить в Киев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Такими словами он отреагировал на вопрос, какую цель преследовали украинцы во время последней атаки БПЛА на Москву и Подмосковье, сообщает Газета.ru .

«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин не давал новых указаний по перемирию с Украиной в дни годовщины Великой Победы. Россия начнет соблюдать режим прекращения огня с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Москва призывала Киев поддержать свою инициативу и согласиться на временное перемирие.

Вечером 6 мая украинские беспилотники пытались атаковать Москву. Некоторые из дронов сбивали в Подмосковье, в результате чего обломки рухнули на завод «Базальт» в Пушкинском городском округе.