Роспотребнадзор контролирует ситуацию с чумой

Роспотребнадзор внимательно отслеживает ситуацию с новым случаем чумы в США, где в штате Аризона зафиксирована смерть пациента от легочной формы заболевания, сообщает РИА Новости .

Как отмечается в сообщении ведомства, несмотря на наличие природных очагов чумы в 15 западных штатах Америки, российским гражданам опасаться нечего — система эпидемиологического надзора надежно защищает страну от подобных угроз.

«В России подобная ситуация маловероятна благодаря отлаженной системе активного эпиднадзора», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ведомство напомнило о мерах профилактики в рамках проекта «Санитарный щит», включая усиленный контроль на границах с использованием автоматизированной системы «Периметр», которая оперативно выявляет потенциальные риски завоза опасных инфекций.

Случаи заражения чумой в США, хотя и регистрируются почти ежегодно, обычно связаны с контактами людей с дикими животными — переносчиками болезни. В России, несмотря на существование природных очагов (например, на Алтае и в Прикаспии), последний случай заболевания чумой был зафиксирован в 2016 году, а массовых вспышек не отмечается десятилетиями благодаря системной работе эпидемиологов и вакцинации в группах риска.