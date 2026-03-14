03:12

Падение обломков БПЛА вызвало пожар на НПЗ в Краснодарском крае

Пожар произошел на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Северском районе после падения обломков беспилотников, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале .

Загорелись технические установки. На место прибыли оперативные службы.

На данный момент принимаются меры для тушения пожара.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее три человека пострадали при атаке БПЛА на порт «Кавказ» в Темрюкском районе.

