Три человека пострадали при атаке БПЛА на порт на Кубани
В результате атаки беспилотников на порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края пострадали три человека, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.
Все они оперативно госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Из-за падения обломков БПЛА оказалось повреждено техническое судно. На причальном комплексе случилось локальное возгорание, которое быстро ликвидировали.
Сейчас на месте работают специальные и экстренные службы.
