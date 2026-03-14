Три человека пострадали при атаке БПЛА на порт на Кубани

Спецоперация

В результате атаки беспилотников на порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края пострадали три человека, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Все они оперативно госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за падения обломков БПЛА оказалось повреждено техническое судно. На причальном комплексе случилось локальное возгорание, которое быстро ликвидировали.

Сейчас на месте работают специальные и экстренные службы.

