Три человека пострадали при атаке БПЛА на порт на Кубани Спецоперация сегодня в 02:53

В результате атаки беспилотников на порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края пострадали три человека, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.