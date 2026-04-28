Власти Коти заплатят молодежи 20 тыс иен за регистрацию в дейтинге

Выплаты получат жители Японии в возрасте 20–39 лет на оплату сервисов знакомств

Власти японской префектуры Коти предложили одиноким жителям денежное вознаграждение за регистрацию в одобренных приложениях для знакомств. Меру ввели для повышения рождаемости, сообщает «Царьград» .

В префектуре Коти стартовала годичная программа поддержки молодежи. Жители в возрасте от 20 до 39 лет могут получить 20 тысяч иен (около 11,4 тысячи рублей) за создание аккаунта в верифицированных дейтинг-сервисах.

Средства разрешено тратить только на регистрацию, подписку и дополнительные функции в приложениях, одобренных правительством. Власти рассчитывают, что инициатива поможет замедлить снижение рождаемости в регионе.

Похожая программа ранее действовала в префектуре Миядзаки. Там размер выплаты составлял 10 тысяч иен (примерно 5,7 тысячи рублей).

В социальных сетях многие жители страны встретили инициативу скептически. По их мнению, снижение числа браков связано не с отсутствием знакомств, а с экономическими трудностями, длинным рабочим днем и высокой стоимостью воспитания ребенка.

