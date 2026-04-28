Оскорбившая азербайджанскую девочку педагог уволилась из УрФУ

Старший преподаватель кафедры финансов и кредита Уральского федерального университета Юлия В. попала в скандал после того, как оскорбительно высказалась о шестилетней девочке-азербайджанке. После этого она уволилась из вуза, сообщает URA.RU .

Женщина ранее выложила в соцсети фото дочери своего бывшего студента. Она написала, что ребенок «страшненький», а также упомянула его национальность.

Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В соцсетях вступились за девочку, которая, как оказалось, страдает ОВЗ. Семья пострадавшей обратилась с жалобами на педагога в правоохранительные органы и университет.

В пресс-службе вуза заявили о недопустимости подобного поведения для сотрудника университета и рекомендовали руководителям структурных подразделений разобрать с коллективом ситуацию.

После скандала преподаватель написала заявление по собственному желанию.

