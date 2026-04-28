Дерево упало — не факт, что заплатят: юрист объяснила, как получить компенсацию

«Надо установить, в чьей зоне ответственности находится территория, на которую упало дерево, и установить причину падения. В таких делах для получения компенсации за падение дерева нужно установить причинно-следственную связь между ущербом, который произошел, например, повреждена машина или нанесен вред здоровью человека, на которого упало дерево, и действиями или бездействием того или иного лица, которое отвечает за эту территорию», – сказала Ковалевская.

При этом причина падения деревьев — не только снег, но и размокшая почва: корни теряют устойчивость, а при падении на авто ответственность может лечь на УК.

«Деревья попадали не только из-за липкого снега, но и из-за того, что очень много воды разлилось, очень слякотно. Корни, которые хорошо держались за сухую почву, размокли. Корневая система, земля, на которой растут деревья, тоже размокла, и в силу этого деревья уже не смогли удержаться под весом этого липкого снега. И действительно много деревьев попадали. Вот почему почти в каждом дворе есть поваленные деревья», – сказала Ковалевская.

Она добавила, что если причинно-следственная связь есть, например, вовремя не убрали сухостой, дерево отломилось и причинило ущерб, тогда связь есть, потому что было бездействие. А если причинно-следственной связи нет, например, это форс-мажорные обстоятельства, погодные условия, ураганы, бури и так далее, то, конечно, вины какого-то конкретного лица нет, и компенсации не будет.

«Для этого и существуют суды, чтобы в каждом конкретном случае разбираться относительно сложившейся ситуации: именно с этими лицами, именно на этой территории, именно касательно конкретной машины, конкретного дерева и так далее. Поэтому общего правила нет. Надо устанавливать все эти обстоятельства и выяснять, есть ли причинно-следственная связь между действием или бездействием ответственного лица и причиненным ущербом», – отметила адвокат.

Она также рассказала о случае из своей практики, где было дерево, которое разломилось на две части, и вторая часть была сухостоем.

«За это должна была отвечать управляющая компания, так как она должна следить за деревьями, расположенными в придомовой территории. То есть управляющая компания вовремя не отследила, что это дерево является сухостоем, и не ликвидировала вот эту часть ствола, которая уже засохла. И когда начался май и соки побежали по дереву, из-за весны, из-за цветения часть дерева упала на машину. Здесь была признана вина управляющей компании», – рассказала адвокат.

Она резюмировала, что это был сухостой, который должна устранять управляющая компания, а во-вторых, это была придомовая территория – зона ответственности управляющей компании.

«Соответственно, если бы это дерево упало, не дай Бог, на человека или на коляску с маленьким ребенком, также отвечала бы управляющая компания», – отметила специалист.

