Король возвращается: все, что нужно знать о байопике «Майкл»

В материале РИАМО — о новом фильме о Майкле Джексоне и первых отзывах зарубежных критиков.

О чем фильм «Майкл»

Фото - © Кадр из фильма «Майкл» (2026)

Фильм «Майкл» рассказывает историю жизни Майкла Джексона за пределами музыки, прослеживая его путь от открытия его необыкновенного таланта в качестве лидера группы Jackson Five до визионера, чьи творческие амбиции подпитывали неустанное стремление стать самым популярным артистом в мире. Фильм освещает как его жизнь вне сцены, так и некоторые из самых знаковых выступлений из его ранней сольной карьеры, предоставляя зрителям возможность увидеть Майкла Джексона с первого ряда, как никогда прежде.

Актерский состав: кто играет Майкла Джексона

Роль взрослого Майкла исполнил его 29-летний племянник Джаафар Джексон (сын Джермейна Джексона). Роль маленького Майкла времен Jackson 5 досталась юному таланту Джулиано Кру Валди, который поразил продюсеров своим умением воспроизводить легендарную «лунную походку».

Остальной кастинг не менее впечатляющий:

Колман Доминго — исполнил роль строгого патриарха семьи Джо Джексона.

Ниа Лонг — воплотила образ Кэтрин Джексон, матери Майкла, ставшей его главной опорой.

Майлз Теллер — сыграл Джона Бранку, влиятельного адвоката и менеджера, который вел дела артиста на протяжении десятилетий.

Также в фильме появляются такие иконы, как Дайана Росс (Кэт Грэм), Куинси Джонс (Кендрик Сэмпсон) и Элизабет Тейлор, что превращает ленту в масштабную панораму золотого века шоу-бизнеса.

Кто работал над созданием фильма «Майкл»

Над байопиком «Майкл» работала команда «тяжеловесов» индустрии, многие из которых уже имели опыт создания успешных биографических драм. Среди них:

Режиссер Антуан Фукуа

Фукуа известен своим умением снимать визуально сильное и драматичное кино. Его участие гарантировало, что фильм не будет просто набором музыкальных клипов.

Продюсер Грэм Кинг

Кинг считается мастером музыкальных байопиков. Именно он стоял за созданием фильма о группе Queen, который возродил моду на этот жанр. Также благодаря ему вышли фильмы «Авиатор», «Богемская рапсодия» и «Отступники». Важно отметить, что фильм создавался при участии Michael Jackson Estate (наследников певца), что обеспечило доступ к архивам и оригинальной музыке, но также вызвало дискуссии об объективности ленты.

Сценарист Джон Логан

Трехкратный номинант на премию «Оскар», способный превратить сложную биографию в захватывающий сценарий. Его знаковые работы — «Гладиатор», «Авиатор», «007: Координаты „Скайфолл“».

Оператор Дион Биби

Обладатель «Оскара», мастер работы со светом и цветом в музыкальных фильмах. Его задачей было воссоздать разную эстетику десятилетий — от зернистой картинки 70-х до яркого глянца 90-х. Он ранее трудился над такими фильмами, как «Мемуары гейши», «Чикаго».

Хореографы

Для воссоздания легендарных движений Майкла были привлечены люди, лично работавшие с Королем поп-музыки: Рич и Тони Талаэга помогали Джаафару Джексону оттачивать пластику, чтобы она выглядела естественной, а не просто копированием.

Мировая премьера и даты выхода фильма «Майкл»

Путь фильма к зрителю был долгим — съемки и постпродакшн заняли больше времени, чем планировалось изначально.

За рубежом: Мировая премьера байопика состоялась 10 апреля 2026 года в Берлине. В широкий международный прокат, включая США и Европу, картина вышла 24 апреля 2026 года. Фильм сразу занял лидирующие позиции в бокс-офисе, подтверждая, что интерес к личности Джексона не угас.

В России: Официальный релиз в российских кинотеатрах запланирован на 28 мая 2026 года. Дистрибьютором выступит компания «Вольга».

В основном негатив: что говорят западные критики

Западная пресса встретила «Майкла» неоднозначно, что было ожидаемо, учитывая сложность биографии артиста. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 38%одобрения от профессиональных критиков, однако этот низкий балл скрывает за собой очень жаркие дискуссии.

Основная претензия критиков — «осторожность» повествования. Издание The Hollywood Reporter отмечает, что фильм Антуана Фукуа больше похож на «глянцевое признание в любви», чем на глубокое исследование темных сторон жизни поп-короля. Многие рецензенты указывают на то, что участие семьи Джексон в производстве фильма сделало его излишне комплиментарным.

ВВС о казался более категоричным при критике байопика: «Это ужасно. Это ужасно. Это действительно очень плохо. Новый биографический фильм о Майкле Джексоне, „Майкл“, продюсируют несколько его родственников и близких соратников, поэтому никто не ожидал, что это будет обжигающий портрет противоречивой звезды. Но все равно удивительно, что они сняли такой пресный и едва ли достойный фильм для дневного телевидения».

Тем не менее, даже самые строгие критики в восторге от исполнения главной роли. Variety пишет: «Джаафар Джексон — это откровение. Он не просто имитирует Майкла, он живет им. Музыкальные номера поставлены настолько безупречно, что на два часа вы забываете, что это кино, а не живой концерт 1988 года».

Критики сходятся во мнении, что с точки зрения визуала, звука и хореографии — это новый эталон музыкального байопика.

Голос миллионов: реакция фанатов на фильм «Майкл»

В отличие от критиков, фанатское сообщество приняло фильм с невероятным восторгом. Для миллионов людей Майкл Джексон — это прежде всего его искусство и его гуманитарное наследие, и именно это они увидели в фильме.

Социальные сети заполнили отзывы под хештегом #MichaelMovie. Главные тезисы фанатов:

Восстановление справедливости. Поклонники благодарны режиссеру за то, что фильм фокусируется на творческом процессе, трудоголизме Майкла и его любви к миру, а не только на скандалах из заголовков таблоидов. Юзер Acinorevsantos в X говорит: «Только что из кинотеатра. Фильм — 10 из 10. Он фокусируется на деталях, которые мы и так знали. И да, после фильма вы будете очень злы на его отца». Пользователь SoulMusicFan в той же соцсети отметил, насколько актерам удалось передать настоящие отношения между Майклом и Джо Джексонами: «Колман Доминго заставил меня ненавидеть Джо Джексона еще сильнее, но при этом он показал его не просто монстром, а сломленным человеком с железной волей. Потрясающая химия с Джаафаром. Сцена их противостояния за кулисами — одна из самых сильных в фильме». Эмоциональное потрясение. Многие зрители пишут, что финал фильма вызывает слезы даже у тех, кто не считал себя фанатом. Сцена создания альбома Thriller и воссоздание тура Bad признаны «магическими». Также зрители отметили общую атмосферу в кинотеатрах. Пользователь WoodpeckerBest523 в соцсети Reddit поделился своим мнением: «Потрясающий фильм! Давно не видел, чтобы в зале у всех так „чесались ноги“, чтобы начать танцевать прямо в креслах. Пойду смотреть второй раз». Защита фильма от критиков. В фан-сообществах активно обсуждают, что профессиональные критики «снова пытаются отменить Майкла», ставя низкие баллы. Юзер ganeshntr99 в соцсети Х: «Не слушайте критиков и мусорные медиа. Решайте сами. Фильм не идеален, но вы отлично проведете время. Это его наследие и любовь публики, которую критики никогда не поймут».

Тем временем есть и негативные отзывы от фанатов. Некоторые отмечают, что фильм получился однобоким. FilmBuff99 в соцсети Reddit пишет: «Главная проблема фильма — он слишком старается быть правильным. Мы видим Майкла-жертву, Майкла-гения, но почти не видим Майкла-бизнесмена, который был очень жестким и расчетливым в индустрии. Фильм немного однобокий».

Коротко о байопике «Майкл» и стоит ли его смотреть

«Майкл» фокусируется на искусстве и наследии певца, но избегает острых углов его биографии. Фильм особенно понравится поклонникам творчества Майкла Джексона.

Теперь, когда вы прочли эту статью, вы можете принять для себя более взвешенное решение: стоит ли тратить 500 рублей на один билет в кино, или фильм вообще смотреть не будете. Ну или когда-нибудь потом, когда он выйдет на онлайн-платформах.

