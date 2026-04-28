Финская контрразведка Supo получила 2800 заявок на работу

Финская контрразведка Supo получила более 2800 заявок после объявления о наборе сотрудников. В приоритете — кандидаты со знанием русского и китайского языков, сообщает «Царьград» .

Служба безопасности Финляндии Supo получила свыше 2800 почтовых отправлений от желающих устроиться на работу после старта кадровой кампании. Заявки принимались исключительно по обычной почте, что, по заявлению ведомства, обеспечивало полную анонимность соискателей.

Для участия в конкурсе требовалось отправить анкету и видеообращение на USB-накопителе. В описании вакансий подчеркивалось, что преимущество получат кандидаты, владеющие русским или китайским языками.

Глава разведывательного управления Supo Пекка Хилтунен пояснил, что служба ищет людей с развитыми коммуникативными навыками, которые способны не привлекать к себе внимания и органично сливаться с окружающей средой.

Предлагаемая зарплата составляет от 4800 до 5500 евро в месяц. Высокий интерес к вакансиям отмечен на фоне роста безработицы в Финляндии, из-за чего страна входит в число лидеров по этому показателю среди государств Европейского союза.

