В Балашихе на торгах аренда участка под ИЖС выросла в 6 раз

В городском округе Балашиха на прошлой неделе зафиксировали самую высокую цену на земельно-имущественных торгах Подмосковья. С 20 по 24 апреля итоговая стоимость аренды участка под индивидуальное жилищное строительство превысила стартовую более чем в 6 раз, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 20 по 24 апреля комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 93 аукциона по земельно-имущественным торгам.

Земельный участок площадью 13,49 сотки предназначен для индивидуального жилищного строительства и расположен в черте города. Стартовый размер ежегодной арендной платы составлял 2 641 126,16 рубля. В аукционе участвовали четыре претендента. В ходе торгов годовая аренда выросла более чем в шесть раз и достигла 17 061 674,12 рубля.

Подобрать земельный участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Платформа позволяет выбрать объекты по расположению, площади, цене и формату сделки — аренде или покупке, а также получить дополнительную информацию о лотах и подать заявку на участие в аукционе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.