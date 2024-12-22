Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проиграла конфликт на Украине, хотя и пытаются это отрицать, сообщает РИА Новости .

«Россия продвигается вперед. Медленно перемалывая, продвигается вперед… Эту войну Евросоюз проиграл», — сказал он в эфире телеканала М1.

Орбан также отметил, что в апреле 2022 года Россия и Украина были близки к тому, чтобы заключить мирное соглашение, однако «из-за вмешательства Запада это стало невозможным.

Ранее сообщалось, что страны ЕС введут 16-й пакет санкций в адрес России в годовщину начала конфликта с Украиной — 24 февраля 2025 года. Такой шаг станет «сигналом Москве», рассказали Welt am Sonntag дипломатические источники в Евросоюзе.