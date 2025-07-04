В МОЦОМД поступило новое оборудование для отделения новорожденных родильного дома

Современный инфракрасный неонатальный обогреватель «Лучистое тепло» отечественного производства поступил в отделение новорожденных родильного дома Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). С начала июля оборудование введено в эксплуатацию и предназначено для поддержания оптимальной температуры тела новорожденных в первые часы и дни их жизни, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Применение инфракрасного излучения в обогревателе обеспечивает мягкий и равномерный прогрев тела ребенка, имитируя естественное тепло матери. В отличие от традиционных методов обогрева, «Лучистое тепло» не сушит воздух и не вызывает конвекционных потоков, которые могут переносить инфекции. Система контроля температуры позволяет точно регулировать интенсивность обогрева в зависимости от потребностей каждого конкретного ребенка», — отметила заведующая отделением новорожденных, врач-неонатолог Ольга Сафронова.

Внедрение нового оборудования произошло благодаря реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023 — 2027». В соответствии с планом модернизации, в ближайшей перспективе запланировано дооснащение медицинским оборудованием родильного дома МОЦОМД, направленное на обеспечение соответствия самым высоким стандартам оказания медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.