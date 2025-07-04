Врачи НИКИ детства рассказали о важности вакцины БЦЖ

В июле отмечается день рождения вакцины БЦЖ против туберкулеза — заболевания, которое на протяжении многих веков уносило жизни тысяч людей. Название БЦЖ (BCG) происходит от имен двух французских врачей — К. Герена и А. Кальмета (bacille de Calmette et de Guerin). И по сей день БЦЖ остается наиболее эффективной противотуберкулезной вакциной, обязательной во многих странах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вакцину БЦЖ ставят новорожденным еще в роддоме на третьи-четвертые сутки жизни с согласия родителей. Когда вакцина попадает в организм ребенка, она активизирует его иммунную систему. После прививки у ребенка появляются антитела и формируется длительный иммунитет к туберкулезу и его тяжлым формам», — пояснила директор научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева.

Прививка БЦЖ содержит ослабленные живые микобактерии, которые стимулируют иммунную систему. После введения вакцины может возникнуть местная реакция — покраснение и набухание.

«Не следует обрабатывать место укола йодом, антигистаминным гелем или заклеивать его пластырем. Важно показать ребенка педиатру через определенное время, чтобы специалист оценил результат прививки. Если по каким-либо причинам ребенка не привили в первые дни жизни в роддоме, вакцину можно получить в поликлинике по месту жительства», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба, призвав родителей ежегодно делать пробу Манту для ранней диагностики туберкулеза.

Туберкулинодиагностика (реакция Манту представляет собой внутрикожную или накожную аллергическую пробу, направленную на выявление наличия специфического иммунного ответа на введение туберкулина). Манту абсолютно безопасна и для детей, потому как туберкулин, которым проводится проба — это не живые бактерии, а убитые микобактерии туберкулеза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.