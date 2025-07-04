Подрядчик завершил укладку бетонного основания на платформе «Тесна» в Кашире

Подрядчик завершил укладку бетонного основания на ступеньках. После завершения ремонтных работ вдоль обновленного тротуара установят удобные скамейки, рядом с ними появятся урны.

Кроме того, специалисты займутся вопросами безопасности и освещения. Лампы в фонарях заменят на более мощные и яркие. А также администрация совместно с силовым блоком изучат возможности установки камер с подключением к системе «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проекты ремонта и обустройства пешеходных тротуаров — это, прежде всего, забота о людях, которые ежедневно ходят этими дорогами. Все это является нашим приоритетом. Я благодарен главам, которые включились в такую серьезную работу. А когда власти и жители работают вместе — результат всегда ощутим.