Евросоюз введет еще один пакет санкций против России в годовщину СВО

Страны ЕС введут 16-й пакет санкций в адрес России в годовщину начала конфликта с Украиной — 24 февраля 2025 года. Такой шаг станет «сигналом Москве», рассказали Welt am Sonntag дипломатические источники в Евросоюзе, сообщает ТАСС .

В рамках нового пакета рестрикций будут введены ограничения против «специфических» секторов экономики РФ. Речь идет о тех из них, которые либо не подвергались санкциям, либо были слабо ими охвачены.

Также в него внесут ФИО лиц и названия компаний, которые якобы «распространяют позицию России и подрывают территориальную целостность Украины». Им введут запрет на въезд и заморозят активы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что санкции против России нужно снять как можно быстрее. Сделать это необходимо в полном объеме.