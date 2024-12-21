Орбан: антироссийские санкции нужно отменить как можно скорее

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан завил, что санкции против РФ необходимо снять как можно скорее, а также в максимально полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости .

По его словам, после окончания украинского конфликта завершатся и терзающие ЕС санкции. В этом случае закончится период инфляции и экономика стран станет выправляться.

«Мы отстаиваем эту позицию в европейских дискуссиях, и постоянно бьемся об дерево, потому что, помимо нас, так считают одна-две страны, а остальные, включая „большие страны“, на противоположной стороне и эту мысль пока не обсуждают», — подчеркнул Орбан.

Ранее Bloomberg писал, ссылаясь на информированные источники, что венгерский лидер может наложить вето на продление антироссийских санкций после инаугурации президента США Дональда Трампа.