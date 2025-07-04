В Подмосковье стартовал прием заявок на литературные премии Рождественского и Пришвина

Министерство культуры и туризма Московской области объявило о начале нового сезона главных ежегодных литературных премий региона: премии имени М. М. Пришвина и премии имени Роберта Рождественского. Прием заявок начался 1 июля и продлится до 5 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

На соискание премии могут претендовать только авторы, постоянно проживающие в Московской области. В прошлом году на обе премии было подано 125 заявок из 36 муниципалитетов.

Премия имени М. М. Пришвина была учреждена в 2004-м году и присуждается в двух номинациях, «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения», за «талантливые произведения в прозе, получившие общественное признание, посвященные теме любви к родному краю и являющие собой образец духовности и высокой нравственности».

Премию имени Роберта Рождественского впервые провели в 2003 году. Она вручается за «высоко-художественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание и являющие собой образец гражданской лирики, духовности и высокой нравственности, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и Подмосковью». Призы вручают в двух номинациях: «Зрелое перо» и «Поэтический дебют» для авторов от 18 до 25 лет.

Выдвижение произведений и авторов на соискание премий производится по ходатайству органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, редакций средств массовой информации.

Соискатели премии им. М. М. Пришвина должны представить одно или несколько произведений в прозе, а премии Роберта Рождественского — книгу или книги стихов, изданные за последние 3 года, а также сопроводительное письмо ходатайствующего органа, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения автора;

адрес места жительства;

контактные данные;

краткая характеристика литературного творческого пути.

В комплекте материалов также должна быть информация, свидетельствующая об общественном признании вклада автора в отечественную литературу: отзывы на произведения автора и публикации о них в прессе, сведения о наличии почетных званий, премий, призов и иных наград, информация о встречах автора с читателями и другие свидетельства участия автора в социально-культурной жизни общества. В номинации «Поэтический дебют» дополнительно представляются рецензии и отзывы поэтов, руководителей литературных объединений и студий.

Присланные на конкурс произведения не рецензируются и не возвращаются.

Документы принимаются по адресу: 141241 г. Пушкино Московской области, микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная, дом 5, Московская губернская универсальная библиотека, с пометкой «Конкурс Рождественского» или «Конкурс Пришвина».

Телефон для справок: 8 (496) 539-13-86 — Гладилина Елена Анатольевна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.