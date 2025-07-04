Названы три ключевые цели преследования Карапетяна в Армении

По словам эксперта, Самвел Карапетян являлся ключевой фигурой в защите Армянской апостольской церкви. В то же время Никол Пашинян, по всей видимости, стремится продемонстрировать, что любые сторонники этого важнейшего армянского института будут преследоваться.

Политолог также подчеркнул, что Карапетян — крупный меценат, инвестировавший свыше миллиарда долларов в различные экономические и благотворительные проекты в Армении. Его значительное влияние и потенциальное политическое будущее, которого, несмотря на отсутствие явных проявлений, Пашинян вероятно опасается, также являются причиной беспокойства. Это еще один аспект, заявил аналитик.

Третья цель, по мнению Согомоняна, заключается в желании правительства установить контроль над «Электросетями Армении», принадлежащими Самвелу Карапетяну. «Электросети Армении» — одно из ключевых предприятий в стране, обладающее более высоким рейтингом от международных организаций, чем сама Армения. Это привлекательный актив для Пашиняна с точки зрения возможной национализации, объяснил он.

Согомонян утверждает, что Карапетяна арестовали по абсолютно надуманному делу.

«Что касается отдельно нападок Пашиняна на церковь. Видимо, он считает, что это последний оплот армянской национальной идентичности. И, будучи руководителем, который эту идентичность последовательно разрушает, он предпринял эту атаку на церковь, которая не дает ему покоя», — заключил эксперт.