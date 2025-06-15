Опубликованы кадры передачи Украине 1,2 тыс тел погибших военнослужащих ВСУ
Фото - © скриншот/RT
ТАСС опубликовал видео передачи киевскому режиму 1,2 тыс тел погибших украинских военнослужащих.
На кадрах видно, как люди в защитных костюмах перегружают мешки с телами бойцов ВСУ из фур-рефрижераторов в железнодорожный грузовой вагон.
Ранее украинский координационный штаб сообщал, что на Украину в воскресенье прислали еще 1,2 тыс. тел погибших военнослужащих в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями.
Кроме того, накануне Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены ранеными бойцами.