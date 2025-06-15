Украина получила еще 1,2 тыс тел погибших бойцов

сегодня в 13:09

На Украину в воскресенье в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями прислали еще 1,2 тыс. тел погибших военнослужащих, сообщается на сайте украинского координационного штаба.

В ближайшее время местные следователи и экспертные учреждения МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию тел.

При этом, по данным РИА Новости, Украина не передала России ни одного тела погибших военных.

Также РФ и Украина 14 июня начали бессрочные санитарные обмены ранеными бойцами.

Кроме того, с 9 июня стороны конфликта обмениваются пленными по договоренностям, достигнутым на возобновившихся переговорах делегаций двух стран в Стамбуле.