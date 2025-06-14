Между Москвой и Киевом проходят бессрочные санитарные обмены ранеными

Россия и Украина в субботу приступили к бессрочным санитарным обменам ранеными военнослужащими, сообщает ТАСС .

«Начались бессрочные санитарные обмены в рамках Стамбульских договоренностей», — заявил источник в переговорной группе.

Собеседник агентства добавил, что представители Москвы и Киева передают друг другу раненых военнопленных.

Ранее российская сторона вернула Киеву еще 1,2 тыс. тел военнослужащих ВСУ в рамках Стамбульских договоренностей. При этом Украина не передала РФ ни одного тела погибших военных.