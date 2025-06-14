Россия передала Украине еще 1,2 тыс тел военнослужащих ВСУ

сегодня в 14:14

Российская сторона вернула Киеву еще 1,2 тыс. тел военнослужащих ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, сообщает пресс-служба координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Украины.

«Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в ближайшее время сотрудники следственных органов совместно с экспертами из МВД установят личности репатриированных тел.

По данным источника РИА Новости, Украина не передала РФ ни одного тела погибших военных.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва получила 27 тел российских военных в ответ на передачу Киеву 1212 погибших бойцов ВСУ. По его словам, РФ и Украина намерены продолжать работу по обмену погибшими военнослужащими в рамках стамбульских договоренностей.