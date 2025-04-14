сегодня в 16:53

Украинские войска продолжают удерживать села Горналь и Олешня в Курской области, сообщает «Архангел Спецназа» . По его данным, на этом направлении линия соприкосновения не претерпела изменений.

ВС Украины удерживают оставшиеся курские села в попытке задержать российское наступление в Сумской области, считает ресурс. Украинские военные также готовят оборонительные линии в лесах к югу от сумской Басовки и минируют подступы к Юнаковке.

«Несмотря на это, ВСУ по-прежнему активно сопротивляются, задействуя и артиллерию, и дроны, и даже самолеты тактической авиации», — добавляет ресурс.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявлял, что после освобождения села Гуево окончательный разгром группировки ВСУ в Курской области становится все ближе. Ранее подобное заявление также делал президент России Владимир Путин.