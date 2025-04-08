сегодня в 15:34

Хинштейн: час разгрома противника в Курской области приближается

После освобождения села Гуево Суджанского района от военных ВСУ врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что окончательный разгром противника в регионе все ближе.

Он добавил, что скоро российские военные принесут России долгожданную Победу.

«Верим в наших воинов», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

8 апреля Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Гуево в Суджанском районе. Контроль над селом установили бойцы группировки войск «Север»

Хинштейн отметил, что над Гуево теперь развевается российский флаг.