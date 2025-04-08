Хинштейн: час разгрома противника в Курской области приближается
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После освобождения села Гуево Суджанского района от военных ВСУ врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что окончательный разгром противника в регионе все ближе.
Он добавил, что скоро российские военные принесут России долгожданную Победу.
«Верим в наших воинов», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
8 апреля Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Гуево в Суджанском районе. Контроль над селом установили бойцы группировки войск «Север»
Хинштейн отметил, что над Гуево теперь развевается российский флаг.