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Очевидцы услышали звуки взрывов в Грозном после пролета беспилотника

Взрывы в Грозном слышали примерно в 07:45. Перед этим в небе прозвучал звук, который обычно издает летящий беспилотник.

Официальные лица информацию не комментировали.

12 декабря украинские войска нанесли удар беспилотником по Грозному. Тогда пострадали четыре стоявших в карауле военных. За это глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал уничтожить 400 боевиков ВСУ.