Кадыров пообещал «положить» 400 украинцев за ранение 4 караульных в Грозном

Кадыров пообещал убить 400 бойцов ВСУ за атаку дрона на спецназ в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на атаку беспилотника в Грозном, в ходе которой пострадали четверо стоявших в карауле военных, будут уничтожены 400 бойцов армии Украины. По его словам, дрон сбили поздней ночью 12 декабря над казармами спецполка полиции в чеченской столице, сообщает «Царьград» .

Кадыров заявил, что в результате борьбы с дроном легкие ранения получили четверо караульных. Серьезно никто из бойцов не пострадал — в момент атаки дежуривший личный состав находился в укрытии, заявил чеченский лидер.

Атаковавший грозненские казармы БПЛА взорвался в воздухе, в результате чего вышиб стекла и повредил кровлю. От упавших обломков дрона начался «небольшой пожар», его быстро ликвидировали, сказал Кадыров. Серьезных повреждений здание не получило.

«Не для того мы бережем нашу республику, чтобы позволить каким-то наркоманам, шайтанам или сатанистам воплощать их больные идеи. Мы это так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев», — написал глава Чеченской Республики в своем Telegram-канале.

Кадыров также добавил, что «резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений» из Чечни готов отправиться на фронт по первому приказу.