Mash: в Грозном раздались взрывы, жители нашли обломки беспилотника

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С места происшествия опубликовано видео. На кадрах видно, как пожарная машина едет к эпицентру.

По предварительной информации, ПВО сбила украинский беспилотник. Его обломки были обнаружены на земле.

По словам очевидцев, сначала они услышали звук дрона, а потом раздался хлопок.

Ранее жители Севастополя в соцсетях сообщили, что слышали громкие звуки, похожие на взрывы.