Mash: в Грозном раздались взрывы, жители нашли обломки беспилотника
В Грозном произошли взрывы, местные жители нашли обломки беспилотника, сообщает Mash.
С места происшествия опубликовано видео. На кадрах видно, как пожарная машина едет к эпицентру.
По предварительной информации, ПВО сбила украинский беспилотник. Его обломки были обнаружены на земле.
По словам очевидцев, сначала они услышали звук дрона, а потом раздался хлопок.
Ранее жители Севастополя в соцсетях сообщили, что слышали громкие звуки, похожие на взрывы.