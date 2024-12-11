Развозжаев: система ПВО ликвидировала два БПЛА ВСУ над Черным морем

Жители Севастополя в соцсетях сообщили, что слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что население слышало звуки работы дежурных средств ПВО, которые над Черным морем сбили вражеские беспилотники.

«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра», — пояснил Развожаев.

Губернатор Севастополя попросил местное население сохранять спокойствие и оставаться в безопасности, несмотря на то, что дроны Вооруженных сил Украины сбили над морем и на большом расстоянии.

Развожаев также попросил людей верить только достоверной и проверенной информации. Ситуация в регионе находится на контроле военнослужащих.