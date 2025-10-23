Обломки вражеского БПЛА задели пассажирский автобус в Подмосковье

сегодня в 14:19

Обломки украинского беспилотника задели автобус с пассажирами в Подмосковье. Транспорт следовал по маршруту № 402: Малино — Большое Алексеевское — метро «Котельники», сообщает MSK1.RU со ссылкой на «Мострансавто».

Транспорт получил незначительные повреждения. Обошлось без пострадавших. Людей довезли до конечной станции на другом автобусе.

Ранее в Сети появилось фото, на котором видны последствия уничтожения украинского беспилотника рядом с Москвой. Его сбили российские средства ПВО.

На размещенной фотографии видно, что в небе висит облако черного дыма. Предположительно, БПЛА был ликвидирован в Бронницах. Местные жители слышали минимум 5 хлопков.

