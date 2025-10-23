ПВО сбила украинский дрон, летевший к Москве

Утром 23 октября в небе по направлению к Москве дежурными средствами ПВО был ликвидирован украинский беспилотник, об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал в своем Telegram-канале Собянин.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что в аэропортах Домодедово и Жуковский вводились ограничения работы. Сейчас уже в воздушных гаванях сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

Компетентные органы следят за ситуацией.

